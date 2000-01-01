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Премьер-министр Индии посетил музей Израиля

06.07 05:33   MIGnews.com

В ходе своего трехдневного визита в Израиль премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил музей Израиля в Иерусалиме.

Сопровождал индийского премьера глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу.

Премьер-министр Индии посетил музей Израиля


Премьер-министр Индии посетил музей Израиля
Премьер-министр Индии посетил музей Израиля


Премьер-министр Индии посетил музей Израиля
Премьер-министр Индии посетил музей Израиля

Премьер-министр Индии посетил музей Израиля
Премьер-министр Индии посетил музей Израиля Премьер-министр Индии посетил музей Израиля Премьер-министр Индии посетил музей Израиля Премьер-министр Индии посетил музей Израиля Премьер-министр Индии посетил музей Израиля
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