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Nakonu.com
Премьер-министр Индии посетил музей Израиля
06.07 05:33 MIGnews.com
В ходе своего трехдневного визита в Израиль премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил музей Израиля в Иерусалиме.
Сопровождал индийского премьера глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу.
Премьер-министр Индии посетил музей Израиля
Премьер-министр Индии посетил музей Израиля
Премьер-министр Индии посетил музей Израиля
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