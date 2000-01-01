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Галилея: Голани подняли по тревоге

11.08 07:22   MIGnews.com

На прошлой неделе в Галилее прошли внезапные учения ЦАХАЛа. Части бригады Голани, 188-й танковой бригады и артиллерийского корпуса были подняты по тревоге. Сценарий учений предусматривал боевые действия в северном секторе в условиях минимального времени на мобилизацию сил и наибольшей автономии частей в противостоянии врагу. Капитан Надав Ифрах, командир роты 13-го батальона говорит: “Батальон координировал свои действия с другими силами в условиях сценариев, описывающих возможную войну. Целью является поддержание высокого уровня готовности в случае, если подобные сценарии реализуются”. Галилея: Голани подняли по тревоге Галилея: Голани подняли по тревоге Галилея: Голани подняли по тревоге Галилея: Голани подняли по тревоге Галилея: Голани подняли по тревоге
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