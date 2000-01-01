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В Индии Нетаниягу приготовили императорскую встречу

17.01 13:19   MIGnews.com

По сообщениям журналистов, входящих в состав официальной делегации, сопровождающей премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Индию, израильского лидера принимают с беспрецедентными почестями. Еще в аэропорту Нетаниягу встречал лично премьер Моди. Такой чести до Нетаниягу удостаивались только президенты США и Китая. Во время визита поездки в Гуджарат по обеим сторонам дороги стояли многотысячные толпы, певшие, танцевавшие и размахивающие индийскими и израильскими флагами. Генеральный директор израильского МИДа Юваль Ротем заявил: “Это беспрецедентная встреча. В своей жизни я не видел ничего подобного. Очень впечатляющая встреча с огромным количеством участников. Жители вышли на улицы из уважения и аплодируют двум премьерам и отношениям между нашими странами”.

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