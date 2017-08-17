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Истерия в Газе: ХАМАС ищет смертников и джихадистов

17.08 14:53   MIGnews.com

Правительство ХАМАСа в Газе предпринимает лихорадочные меры для предотвращения терактов, подобных тому, что произошел минувшей ночью на границе сектора и Египта. По всему сектору выставлены блок-посты, проверяются машины и подозрительные личности. В прессе развернулась бурная дискуссия на тему того, что следует сделать ради того, чтобы “предотвратить падение палестинской молодежи в когти такфири”. С этой целью предлагается создать “национальный культурный, социальный и образовательный фронт” , который будет обучать палестинскую молодежь “традиционным ценностям”. Семья взорвавшегося террориста, клан Калаб, от него отреклась (подробнее об этом можно прочитать в материале "Религиозный извращенец взорвался и убил командира ХАМАСа"). Между тем, погибший в результате взрыва “шахид” Нидаль Джафари похоронен со всеми почестями и в присутствии высших руководителей ХАМАСа, включая Исмаила Ханийе. Истерия в Газе: ХАМАС ищет смертников и джихадистов Истерия в Газе: ХАМАС ищет смертников и джихадистов Истерия в Газе: ХАМАС ищет смертников и джихадистов Истерия в Газе: ХАМАС ищет смертников и джихадистов Истерия в Газе: ХАМАС ищет смертников и джихадистов Истерия в Газе: ХАМАС ищет смертников и джихадистов Истерия в Газе: ХАМАС ищет смертников и джихадистов Истерия в Газе: ХАМАС ищет смертников и джихадистов Истерия в Газе: ХАМАС ищет смертников и джихадистов Истерия в Газе: ХАМАС ищет смертников и джихадистов Истерия в Газе: ХАМАС ищет смертников и джихадистов Истерия в Газе: ХАМАС ищет смертников и джихадистов
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