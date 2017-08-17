Силы ЦАХАЛа взорвали дом убийцы Адас Малка
17.08 09:32 MIGnews.com
Минувшей ночью силы ЦАХАЛа снесли дом террориста Аделя Анкуша в деревне Дейр Абу Машаль.
Анкуш - один из трех палестинских террористов, атаковавших в июне этого года у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалима. В результате теракта была убита старший сержант МАГАВа Адас Малка.
Дома двух других террористов были снесены ранее.
В дополнение к этому, солдаты территориальной бригады Эцион конфисковали тысячи шекелей, собранных для финансирования террористической активности. В Сахур также конфискованы две единицы огнестрельного оружия.
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