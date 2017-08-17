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Силы ЦАХАЛа взорвали дом убийцы Адас Малка

17.08 09:32   MIGnews.com

Минувшей ночью силы ЦАХАЛа снесли дом террориста Аделя Анкуша в деревне Дейр Абу Машаль.




Анкуш - один из трех палестинских террористов, атаковавших в июне этого года у Ворот Шхем в Старом Городе Иерусалима. В результате теракта была убита старший сержант МАГАВа Адас Малка.

Дома двух других террористов были снесены ранее.

В дополнение к этому, солдаты территориальной бригады Эцион конфисковали тысячи шекелей, собранных для финансирования террористической активности. В Сахур также конфискованы две единицы огнестрельного оружия. Силы ЦАХАЛа взорвали дом убийцы Адас Малка Силы ЦАХАЛа взорвали дом убийцы Адас Малка Силы ЦАХАЛа взорвали дом убийцы Адас Малка Силы ЦАХАЛа взорвали дом убийцы Адас Малка Силы ЦАХАЛа взорвали дом убийцы Адас Малка Силы ЦАХАЛа взорвали дом убийцы Адас Малка
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