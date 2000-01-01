Торжественная встреча Нетаниягу в Будапеште
18.07 14:01 MIGnews.com
В венгерском парламенте в Будапеште состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Израиля.
Премьер-министра Нетаниягу с супругой встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его супруга.
Вдоль красной дорожки был выстроен почётный караул, военный оркестр исполнил национальные гимны двух стран.
Премьер-министр Венгрии и его супруга провели для главы израильского правительства экскурсию по зданию парламента.
Сейчас главы правительств Израиля и Венгрии проводят встречу за закрытыми дверями, после которой состоится встреча в расширенном составе с участием министров правительства Венгрии и сопровождающих премьер-министра Нетаниягу членов израильской делегации.
На встрече будет подписано билатеральное соглашение о сотрудничестве в области культуры и декларация о намерениях по сотрудничеству в сфере технологических инноваций.
Сотрудничество в области культуры позволит совместно финансировать культурные мероприятия. Ежегодно в Венгрии проходят десятки израильских выступлений в рамках существующего соглашения, а благодаря новому договору, этот список будет расширен, что позволит ещё большему числу деятелей искусства познакомить венгерскую аудиторию с израильской культурой.
Декларация о намерении по сотрудничеству в сфере технологических инноваций и развитию израильско-венгерских экосистем и стартапов будет подписана израильским Управлением инноваций и соответствующими венгерскими структурами.
Целью декларации о намерениях является запуск сотрудничества на государственном уровне и, как следствие, продвижение сотрудничества в частном секторе особенно в области хайтека, новейших технологий и беспилотных транспортных средств.
По окончании встречи главы правительств Израиля и Венгрии сделают совместное заявление.
Фото: Хаим Цах, GPO.
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