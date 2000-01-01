Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com







Торжественная встреча Нетаниягу в Будапеште

18.07 14:01   MIGnews.com

В венгерском парламенте в Будапеште состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Израиля.
Премьер-министра Нетаниягу с супругой встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его супруга.
Вдоль красной дорожки был выстроен почётный караул, военный оркестр исполнил национальные гимны двух стран.
Премьер-министр Венгрии и его супруга провели для главы израильского правительства экскурсию по зданию парламента.

Сейчас главы правительств Израиля и Венгрии проводят встречу за закрытыми дверями, после которой состоится встреча в расширенном составе с участием министров правительства Венгрии и сопровождающих премьер-министра Нетаниягу членов израильской делегации.

На встрече будет подписано билатеральное соглашение о сотрудничестве в области культуры и декларация о намерениях по сотрудничеству в сфере технологических инноваций.

Сотрудничество в области культуры позволит совместно финансировать культурные мероприятия. Ежегодно в Венгрии проходят десятки израильских выступлений в рамках существующего соглашения, а благодаря новому договору, этот список будет расширен, что позволит ещё большему числу деятелей искусства познакомить венгерскую аудиторию с израильской культурой.

Декларация о намерении по сотрудничеству в сфере технологических инноваций и развитию израильско-венгерских экосистем и стартапов будет подписана израильским Управлением инноваций и соответствующими венгерскими структурами.

Целью декларации о намерениях является запуск сотрудничества на государственном уровне и, как следствие, продвижение сотрудничества в частном секторе особенно в области хайтека, новейших технологий и беспилотных транспортных средств.

По окончании встречи главы правительств Израиля и Венгрии сделают совместное заявление.

Фото: Хаим Цах, GPO. Торжественная встреча Нетаниягу в Будапеште Торжественная встреча Нетаниягу в Будапеште Торжественная встреча Нетаниягу в Будапеште Торжественная встреча Нетаниягу в Будапеште Торжественная встреча Нетаниягу в Будапеште Торжественная встреча Нетаниягу в Будапеште Торжественная встреча Нетаниягу в Будапеште Торжественная встреча Нетаниягу в Будапеште Торжественная встреча Нетаниягу в Будапеште
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:53
Спикер Кнессета яростно атаковал иорданского коллегу
13:19
ЦАХАЛ перейдет на транспортные средства без водителей  
13:03
Отец фотографировал дочь голой и занимался с ней сексом
12:48
"Эффект Ганора": в деле 3000 появится еще один свидетель
12:31
В "книжке" на Новом Арбате горят с 5 по 10 этажи  
12:26
Польша избавится от советских памятников
12:02
Иран соблюдает ядерную сделку, но заслужил новые санкции
11:05
Дезертиршу поймали через три года и дали штраф в 500 шекелей
11:02
Глава ДНР заявил о создании нового государства Малороссия
10:16
После металлоискателя молитвы верующих - недействительны
09:25
В Израиле снизились цены на потребительские товары
09:13
"Израиль должен помешать Ирану захватить Сирию"
08:43
Израиль: утвержден закон о продленках
08:27
В стычках у Львиных Ворот ранены 50 палестинцев
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus