Первое лето в Израиле: 150 новых репатриантов из Франции

19.07 11:37 MIGnews.com

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150 репатриантов из Франции прилетели вчера вечером (вторник) в Израиль рейсом, организованным Фондом Дружбы, возглавляемым раввином Йехиэлем Экштейном. Среди репатриантов: две семьи, в составе которых целых три поколения, а также 77 детей, самому младшему из которых всего один месяц. Самому старшему репатрианту 77 лет. Кроме того, сегодня репатриировалась в Израиль Ева Сабан, родственница покойного Филиппа Брахама, который был убит во время террористической атаки в магазине "Гипер-кашер" в Париже в 2015 году.Нынешние репатрианты из Франции переезжают в Израиль в основном, в результате роста антисемитизма в стране исхода. Многие семьи отмечают, что они стремятся обеспечить лучшее и безопасное будущее своим детям. Около 80% репатриантов прибывают из пригородов Парижа, районов, где еврейское население живет в постоянном напряжении, сталкиваясь с частыми случаями преследования со стороны местной мусульманской общины. Евреи, репатриировавшиеся через Фонд Дружбы, принадлежат к средним и слабым слоям населения и поэтому нуждаются в существенной помощи в процессе алии и интеграции в Израиле.Репатрианты планируют поселиться в Нетании, Ашдоде, Ариэле, Хадере, Хайфе, Иерусалиме, Модиин-Илите, Раанане и Тель-Авиве, но подавляющее большинство выбрали Нетанию и Ашдод. До сегодняшнего рейса с помощью Фонда Дружбы репатриировалось из Франции 1248 человек. В 2017 Фонд Дружбы планирует привезти в Израиль около 5000 репатриантов из 15 разных стран.Ева Сабан, родственница Филиппа Брахама, поделилась своими мыслями перед репатриацией в Израиль: "Мы думали об алие много лет, но теракт в "Гипер-Кашер" не оставил нам места для сомнений. Мы живем в постоянном страхе. Наши дети ходят в религиозную школу, и когда они выходят из нее, снимают кипу с головы. Мы еще не знаем, что будем делать в Израиле, но мы точно знаем, что это верный шаг ради наших детей и с Божьей помощью все будет хорошо".Раввин Йехиэль Экштейн, президент Фонда Дружбы: «Алия всегда была и остается определяющим фактором в укреплении израильского общества. Репатрианты, прибывающие в Израиль из Франции, это репатрианты, которые в последние годы страдали от антисемитизма. Я рад, что они репатриируются в Израиль с помощью Фонда Дружбы, который поддерживает их не только во время алии, но и в процессе абсорбции в Израиле. Я желаю репатриантам приятно провести лето и надеюсь, что они быстро интегрируются в израильское общество».Фотограф: Оливье Питуси.