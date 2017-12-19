Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Палестинка напавшая на солдат занимается этим с детства

19.12 09:24   MIGnews.com

Утром 19 декабря солдаты МАГАВа арестовали обитательницу деревни Наби Салех Ахед Тамими, атаковавшую в прошлую пятницу двух солдат Гивати.

Палестинские источники утверждают, что для ареста в деревню въехали 10 джипов МАГАВа.



Действия, или вернее, бездействие солдат батальона Ротем бригады Гивати, не ответивших на провокации палестинок, породили волну критики в израильской прессе и социальных сетях. Тем не менее, командир батальона, проведший первоначальное расследование, поддержал своих солдат, хотя и отметил, что они могли бы арестовать нападавших на месте.

Между тем палестинские СМИ с гордостью публикую фотографии Тамими, которая с детства участвует в провокациях против солдат ЦАХАЛа, что, по всей видимости, уже стало для нее профессией. Палестинка напавшая на солдат занимается этим с детства Палестинка напавшая на солдат занимается этим с детства Палестинка напавшая на солдат занимается этим с детства Палестинка напавшая на солдат занимается этим с детства Палестинка напавшая на солдат занимается этим с детства
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:57
Генассамблея обсудит заблокированную резолюцию по Иерусалиму
17:40
Нетаниягу встретился с гендиректором концерна "Teva"
17:25
ФАТХ: некоторые страны отказались от саммита по Иерусалиму
16:42
Маркл выбрала свадебное платье от израильского дизайнера?
16:15
Парк в Кирьят-Яме назовут в честь Трампа
15:38
Кинерет заполнят опресненной водой
15:05
ХАМАС пытает боевиков обстреливающих Израиль
14:47
Путину передадут послание от Аббаса
14:10
В Эр-Рияде взорвалась баллистическая ракета
14:03
"Израильтянин" вместо прочерка или страны исхода
12:51
В аэропорту Нарьян-Мара упал самолет: 4 человека погибли
12:34
Иерусалим: Террорист на мотоцикле получил 15 лет тюрьмы
12:06
Группа инвесторов может купить израильские операции Teva
11:48
В Иракском Курдистане сожгли офис правящей партии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus