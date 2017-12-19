Палестинка напавшая на солдат занимается этим с детства
19.12 09:24 MIGnews.com
Утром 19 декабря солдаты МАГАВа арестовали обитательницу деревни Наби Салех Ахед Тамими, атаковавшую в прошлую пятницу двух солдат Гивати.
Палестинские источники утверждают, что для ареста в деревню въехали 10 джипов МАГАВа.
Действия, или вернее, бездействие солдат батальона Ротем бригады Гивати, не ответивших на провокации палестинок, породили волну критики в израильской прессе и социальных сетях. Тем не менее, командир батальона, проведший первоначальное расследование, поддержал своих солдат, хотя и отметил, что они могли бы арестовать нападавших на месте.
Между тем палестинские СМИ с гордостью публикую фотографии Тамими, которая с детства участвует в провокациях против солдат ЦАХАЛа, что, по всей видимости, уже стало для нее профессией.
Поделиться