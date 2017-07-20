Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com







Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены

21.07 07:18   MIGnews.com

На протяжении минувшей ночи продолжались массовые беспорядки у Львиных Ворот в Иерусалиме.

Палестинский Красный Крест утверждает, что ранены 42 человека, в том числе - 4 члена этой организации.

Израильские СМИ сообщают, что в стычках легко ранены пять израильских полицейских.











Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:44
Прохожая поцеловала Путина на Старом Арбате  
07:11
Землетрясение в Греции: есть погибшие и пострадавшие
07:04
В Хайфе застрелен мужчина
06:35
Законопроект НДИ: 5 лет тюрьмы за поддержку террора
05:49
Кахлон пытается ускорить реализацию “Пинуй-Бинуй”
04:26
Илон Маск признался: хочу в космос
03:46
Минтранс упростит жизнь водителям
02:13
Французская звезда упала и умерла во время концерта
01:20
Картошка фри победила Европейскую комиссию
00:40
СМИ: Солиста Linkin Park нашли повешенным
23:06
Столкновения у Аль-Аксы: Египет выступил с предупреждением
22:10
В Израиле - огромные очереди, но у МВД все прекрасно
21:38
Президент Ирландии принял основателя BDS, как родного
21:13
В Молдавии выставили на продажу синагогу, где казнили евреев
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus