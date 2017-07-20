Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены

21.07 07:18 MIGnews.com

#شاهد| قوات الاحتلال تعتدي بشكل همجي على المصلين و المرابطين في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة قبل قليل#اغضب_للأقصى #إلا_الأقصى pic.twitter.com/8Ktlc9jX0L — فلسطين الآن (@paltimes2015) July 20, 2017

#شاهد| قمع قوات الاحتلال للمصليين في منطقة باب الاسباط بالقدس المحتلة، قبل قليل.#تصوير: محمد قاروط ادكيدك pic.twitter.com/QJpISnRUru — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) July 20, 2017

" يا قدس إني قد وهبتك من شراييني دمي" من هتاف الشبان في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة.#اغضب_للأقصى #جمعة_الغضب pic.twitter.com/I4VRFqF4D3 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) July 20, 2017

اقوى فيديو للمواجهات التي اندلعت بعد قمع قوات الاحتلال للمصليين في باب الاسباط بالقدس المحتلة هذه الليلة pic.twitter.com/QXN1LfLVwc — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) July 20, 2017

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На протяжении минувшей ночи продолжались массовые беспорядки у Львиных Ворот в Иерусалиме.Палестинский Красный Крест утверждает, что ранены 42 человека, в том числе - 4 члена этой организации.Израильские СМИ сообщают, что в стычках легко ранены пять израильских полицейских.