Массовые столкновения в Старом Городе, 42 человека ранены

#شاهد| قوات الاحتلال تعتدي بشكل همجي على المصلين و المرابطين في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة قبل قليل#اغضب_للأقصى #إلا_الأقصى pic.twitter.com/8Ktlc9jX0L— فلسطين الآن (@paltimes2015) July 20, 2017
#شاهد| قمع قوات الاحتلال للمصليين في منطقة باب الاسباط بالقدس المحتلة، قبل قليل.#تصوير: محمد قاروط ادكيدك pic.twitter.com/QJpISnRUru— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) July 20, 2017
" يا قدس إني قد وهبتك من شراييني دمي" من هتاف الشبان في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة.#اغضب_للأقصى #جمعة_الغضب pic.twitter.com/I4VRFqF4D3— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) July 20, 2017
اقوى فيديو للمواجهات التي اندلعت بعد قمع قوات الاحتلال للمصليين في باب الاسباط بالقدس المحتلة هذه الليلة pic.twitter.com/QXN1LfLVwc— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) July 20, 2017