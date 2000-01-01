Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Наперегонки со временем: Израильские спасатели в Мексике

24.09 11:15   MIGnews.com

70 солдат спасательных подразделений службы тыла Израиля присоединились к работам по ликвидации последствий землетрясения в Мехико. Солдаты срочной службы и резервисты вылетели в Мексику в канун праздника Рош Ха-Шана и приступили к выполнению задач через 48 часов после землетрясения. Солдаты понимают, что они работают наперегонки со временем, и с каждым прошедшим часом шансы найти выживших под развалинами снижается. ЦАХАЛ координирует свои действия с мексиканскими властями и направляет свои ресурсы в тем места, которые указываются мексиканцами. Наперегонки со временем: Израильские спасатели в Мексике Наперегонки со временем: Израильские спасатели в Мексике Наперегонки со временем: Израильские спасатели в Мексике Наперегонки со временем: Израильские спасатели в Мексике Наперегонки со временем: Израильские спасатели в Мексике Наперегонки со временем: Израильские спасатели в Мексике Наперегонки со временем: Израильские спасатели в Мексике Наперегонки со временем: Израильские спасатели в Мексике Наперегонки со временем: Израильские спасатели в Мексике Наперегонки со временем: Израильские спасатели в Мексике
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:44
Полиция выписала 900 штрафов за проезд по левой полосе
12:21
Французский парашютист убит в бою с Исламским Государством
11:37
Северная Корея показала, как потопит атомный авианосец
10:51
Демонстрация силы: бомбардировщики США у границ КНДР
10:28
Драма на фондовом рынке: Шери Арисон продает банк Апоалим
10:03
Сирийцы сбили израильскую ракету и беспилотник
09:31
Из-за аварии на Тамар ТЭЦ переходят на мазут и уголь
09:02
На шоссе №1 столкнулись 10 автомобилей
08:37
Каталония отвергает интервенцию Мадрида
08:07
Саудия: нет причин для продолжения конфликта с Израилем
07:42
Инвалиды блокировали шоссе Аялон
07:12
КНДР в ООН: Теперь визит наших ракет в США – неотвратим
06:29
Борис Джонсон призвал иранцев прекратить провокации
05:54
Евросоюз официально объявил гомеопатию вредной для здоровья
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus