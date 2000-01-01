Наперегонки со временем: Израильские спасатели в Мексике
24.09 11:15 MIGnews.com
70 солдат спасательных подразделений службы тыла Израиля присоединились к работам по ликвидации последствий землетрясения в Мехико. Солдаты срочной службы и резервисты вылетели в Мексику в канун праздника Рош Ха-Шана и приступили к выполнению задач через 48 часов после землетрясения. Солдаты понимают, что они работают наперегонки со временем, и с каждым прошедшим часом шансы найти выживших под развалинами снижается. ЦАХАЛ координирует свои действия с мексиканскими властями и направляет свои ресурсы в тем места, которые указываются мексиканцами.