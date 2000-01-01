Шабаш в Тегеране: До конца Израиля остался 8441 день
25.06 13:23 MIGnews.com
В минувшую пятницу, 23 июня, по всему Ирану прокатилась волна народных манифестаций, посвященных празднованию “Дню Аль-Кудс”. Главные мероприятия прошли на площади Палестины в Тегеране. Организаторы уверяют, что на площадь вышел миллион человек. Иранцам показали баллистические ракеты, в том числе и того типа, который якобы был применен недавно в Сирии. Также были запущены дигитальные часы, отсчитывающие количество дней до “конца Израиля”. Идея часов основывается на высказываниях аятоллы Али Хаменеи, который в 2015 году заявил, что от Израиля “ничего не останется” к 2040 году. Ираснкие ученые подсчитали, что до разрушения Израиля остался 8441 день.
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