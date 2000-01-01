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Nakonu.com
ХАМАС раздает сладости, празднуя "героический успех"
26.09 12:36 MIGnews.com
Люди ХАМАСа вышли на улицы Газы и лагерей палестинских беженцев в Ливане, раздавая сладости и конфеты празднуя “успех героической операции в Иерусалиме” - расстрел трех израильтян в Хар Адар.
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