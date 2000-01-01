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Совместные учения Эгоз и кипрского спецназа в Цеелим

26.10 12:10   MIGnews.com

10 октября начальник Генштаба армии Республики Кипр генерал-лейтенант Илиас Лунтрис посетил Израиль. Кипрская делегация наблюдала за учениями на территории Национального Учебного Центра на базе ЦАХАЛа в Цеелим. В учениях участвовал кипрский спецназ и израильский спецназ Эгоз. Бригадный генерал Ури Гордин заявил: “Совместные учения солдат Эгоз и солдат кипрских сил специального назначения показали плоды успешной подготовки и планирования боя. Мы приветствуем успешное сотрудничество с кипрской армией”. Совместные учения Эгоз и кипрского спецназа в Цеелим Совместные учения Эгоз и кипрского спецназа в Цеелим Совместные учения Эгоз и кипрского спецназа в Цеелим Совместные учения Эгоз и кипрского спецназа в Цеелим Совместные учения Эгоз и кипрского спецназа в Цеелим Совместные учения Эгоз и кипрского спецназа в Цеелим
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