Победа: Арабский мир издевается над Израилем
28.07 09:51 MIGnews.com
Арабский мир издевается над Израилем, капитулировавшим перед Вакфом и толпами палестинцев. Израиль убрал средства безопасности и контроля с Храмовой Горы - и тем самым проявил, слабость, по которой не замедлили ударить все кому не лень.В арабских социальных сетях распространяются карикатуры. Между тем, в пятницу, 28 июля, ожидаются новые мятежи - не только в Иерусалиме, но и на территориях, и в других арабских странах. Особые неприятности ожидаются в Иордании, население которой не готово смириться с тем, что израильский охранник, застреливший двух граждан королевства, был отпущен на родину.
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