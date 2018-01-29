Новая война в Йемене

Члены саудовской коалиции в Йемене начали войну друг с другом
Война в Йемене приняла новый оборот. Члены “арабской коалиции” - так называемое Южное Сопротивление, поддерживаемое , вооружаемое и обучаемое ОАЭ, потребовали смещения президента Абд Раббо Мансура Хади, поддерживаемого Саудовской Аравией и выхода Южного Йемена из состава Йемена. Сепаратисты взяли штурмом несколько правительственных зданий в Адене, по всему городу продолжаются вооруженные стычки, убиты несколько десятков человек. Южное Сопротивление стягивает в город подкрепления, оголяя фронт войны против про-иранских милиций хути. Подробнее о происходящем можно прочитать в материале "Переворот в Адене".