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Победа аль-Аксы: гигантская демонстрация в Стамбуле

31.07 08:33   MIGnews.com

Десятки тысяч турецких исламистов провели “демонстрацию , посвященную победе аль-Аксы” на площади Йеникапы. Демонстрация была организована Фондом Прав Человека и Гуманитарной Помощи (IHH) - тем самым, что устроил плавание Mavi Marmara и профсоюзом государственных служащих. Собравшиеся кричали : “Израиль понимает только силу” и размахивали палестинскими и турецкими флагами. Ранее президент Турции Эрдоган сообщил, что демонтаж металлоискателей на Храмовой горе в Иерусалиме - “недостаточен” для того, чтобы удовлетворить мусульман. Победа аль-Аксы: гигантская демонстрация в Стамбуле Победа аль-Аксы: гигантская демонстрация в Стамбуле Победа аль-Аксы: гигантская демонстрация в Стамбуле Победа аль-Аксы: гигантская демонстрация в Стамбуле Победа аль-Аксы: гигантская демонстрация в Стамбуле Победа аль-Аксы: гигантская демонстрация в Стамбуле Победа аль-Аксы: гигантская демонстрация в Стамбуле Победа аль-Аксы: гигантская демонстрация в Стамбуле
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