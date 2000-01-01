Победа аль-Аксы: гигантская демонстрация в Стамбуле
31.07 08:33 MIGnews.com
Десятки тысяч турецких исламистов провели “демонстрацию , посвященную победе аль-Аксы” на площади Йеникапы. Демонстрация была организована Фондом Прав Человека и Гуманитарной Помощи (IHH) - тем самым, что устроил плавание Mavi Marmara и профсоюзом государственных служащих. Собравшиеся кричали : “Израиль понимает только силу” и размахивали палестинскими и турецкими флагами. Ранее президент Турции Эрдоган сообщил, что демонтаж металлоискателей на Храмовой горе в Иерусалиме - “недостаточен” для того, чтобы удовлетворить мусульман.