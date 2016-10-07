В 2017 году в Израиль не проник ни один незаконный мигрант
Управление народонаселения опубликовало доклад, согласно которому в 2017 году на территорию Израиля не проник ни один незаконный экономический мигрант.
Доклад опубликован на фоне разворачивающейся кампании по высылке незаконных африканских мигрантов в Уганду и Руанду.
По данным управления, 4012 незаконных мигрантов добровольно покинули Израиль за прошедший год. Из них 3332 выехали в Эритрею и Судан. На настоящий момент в Израиле насчитывается около 35 тысяч африканских мигрантов.
В 2011 году в Израиль проникло около 17 тысяч африканских мигрантов, и их количество в стране выросло до 64 тысяч человек. После строительства заградительных сооружений на Синае количество инфильтрантов резко снизилось. В 2015 в Израиль проникли 220 человек, в 2016 - 18.
В настоящий момент большая часть африканских мигрантов сосредоточена в бедных южных района Тель-Авива.
Министр внутренних дел Арье Дери воздал хвалу "полному закрытию границы". Он также сообщил, что в ближайшие недели правительство начнет процесс принудительной высылки африканцев в Руанду и Уганду. Эти государства получат по 5 тысяч долларов за каждого принятого мигранта.
Дери заявил: “Мы начинаем большую операцию по инфильтрации инфильтрантов в третье государство, и у них будет только два выбора : добровольный уход или бессрочное заключение”.
Решение проблемы африканских мигрантов, однако, не означает, что проблема незаконных мигрантов на территории Израиля окончательно решена. В Израиль прибывают десятки тысяч “туристов” из стран, с которыми заключены соглашения о безвизовом въезде, в первую очередь, из Украины и Грузии. По истечении срока туристической визы они остаются в стране незаконно или подают прошение о предоставлении статуса беженцев.
Так, по данным властей, в 2017 году суданцы и эритрейцы подали 2550 прошений о предоставлении убежища 7710- украинцы и более 7000 - грузины. Все эти люди пользуются так называемыми protection paper — документом, который адвокат дает клиенту, просящему убежище. Этот документ подтверждает, что человек прошение об убежище в отделение по делам беженцев. Этот документ подтверждает, что подобное прошение подано, что ему открыто дело — и пока решение не будет принято, его невозможно депортировать из Израиля. Вокруг подачи подобного рода прошений сформировалась целая “индустрия беженцев” Подробнее о ней можно прочитать в материале "Подними свою голову к небу. Превращение в беженца".