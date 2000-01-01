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КНДР завершила создание национальных ядерных сил | Фото:01.01 13:44   MIGnews.com

КНДР завершила создание национальных ядерных сил

Северная Корея в 2017 году завершила создание своих ядерных сил. Об этом в понедельник, 1 января заявил лидер страны Ким Чен Ын.

"Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны", - подчеркнул Ким Чен Ын в новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение КНДР.

Он также высоко оценил достижения, сделанные в прошлом году в деле развития национальной ракетной программы.

"Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе", — добавил Ким Чен Ын. Он отметил, что благодаря наличию у Пхеньяна ядерных сил сдерживания США "не смогут начать войну" против Северной Кореи.

Помимо этого он добавил, что КНДР вошла в финальную стадию подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты.

"Мы вошли в финальную стадию подготовки к испытательному пуску МБР. Мы должны начать массовое производство межконтинентальных баллистических ракет", — сообщил северокорейский лидер. Он добавил, что такие ракеты должны быть полностью готовы к развертыванию в условиях "реальной войны".

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
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