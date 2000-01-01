01.01 15:13 MIGnews.com

Израиль согласился с ЕС по застройке спорных зон

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Израиль подписал с Евросоюзом соглашение о сотрудничестве, одним из условий которого является запрет на поддержку и строительство поселений на Западном берегу реки Иордан.Об этом в понедельник, 1 января сообщает агентство DW.Издание уточняет, что еще в конце декабря Израиль опубликовал новый план застройки спорной территории на Западном берегу.Таким образом израильское правительство де-факто приняло требование ЕС о прекращении содействия нелегальным еврейским поселениям на палестинских территориях, отмечает издание.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу одобрил подписание этого соглашения в середине декабря."Приграничное Средиземноморское сотрудничество" - это проект ЕС, который оказывает поддержку странам Средиземноморского региона, не являющимся членами союза. В частности, он предоставляет десятки миллионов евро компаниям, обеспечивающим сотрудничество таких средиземноморских государств и регионов, как Израиль, Ливан, Турция, Египет, Иордания, Палестинская автономия", - передает агентсвто.Согласно документу, условие о прекращении поддержки нелегальных еврейских поселений на палестинских территориях прописано в каждом соглашении с Израилем и его правительство имеет возможность отклонить эту директиву, однако, до сих пор этого не сделало.