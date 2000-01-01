Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Израиль согласился с ЕС по застройке спорных зон | Фото:01.01 15:13   MIGnews.com

Израиль согласился с ЕС по застройке спорных зон

Израиль подписал с Евросоюзом соглашение о сотрудничестве, одним из условий которого является запрет на поддержку и строительство поселений на Западном берегу реки Иордан.

Об этом в понедельник, 1 января сообщает агентство DW.

Издание уточняет, что еще в конце декабря Израиль опубликовал новый план застройки спорной территории на Западном берегу.

Таким образом израильское правительство де-факто приняло требование ЕС о прекращении содействия нелегальным еврейским поселениям на палестинских территориях, отмечает издание.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу одобрил подписание этого соглашения в середине декабря.

"Приграничное Средиземноморское сотрудничество" - это проект ЕС, который оказывает поддержку странам Средиземноморского региона, не являющимся членами союза. В частности, он предоставляет десятки миллионов евро компаниям, обеспечивающим сотрудничество таких средиземноморских государств и регионов, как Израиль, Ливан, Турция, Египет, Иордания, Палестинская автономия", - передает агентсвто.

Согласно документу, условие о прекращении поддержки нелегальных еврейских поселений на палестинских территориях прописано в каждом соглашении с Израилем и его правительство имеет возможность отклонить эту директиву, однако, до сих пор этого не сделало.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:48
По Израилю выпустили ракету из сектора Газа
20:36
Нетаниягу: Мы заинтересованы в многогранном развитии
19:32
Авиакатастрофа: Погибли две еврейские семьи
17:58
Нетаниягу и Путин договорились о встрече
17:08
При авиаударе арабской коалиции по Йемену погибли 20 человек
16:39
В Италии взорвалась бомба в мусорке, есть раненые
16:18
ФАТХ осудил решение Ликуда об аннексии Западного берега
15:44
Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве боевиков
14:39
Протесты в Иране: погибли не менее 10 человек
14:07
ШАБАК: предотвращен теракт ХАМАСа, задержаны подозреваемые
13:44
КНДР завершила создание национальных ядерных сил
13:07
В Израиле за ночь задержали 26 подозреваемых в терроризме
12:38
В Конго полицейские убили семерых протестующих
12:08
В Великобритании будет своя криптовалюта
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus