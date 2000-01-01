01.01 16:18 MIGnews.com

ФАТХ осудил решение Ликуда об аннексии Западного берега

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ФАТХ и ХАМАС осудили утверждение Центром Ликуда резолюции об обязательности поддержки Ликудом введения израильского суверенитета в Иудее, Самарии и Иорданской долине.Об этом в понедельник, 1 января сообщает Arutz sheva.ХАМАС заявил: "Решение Ликуда об аннексии Западного берега является продолжением нарушения палестинских прав под американским покровительством, что приведет к росту сопротивления"."Решение Ликуда уничтожает то, что осталось от мирного процесса", - заявил ФАТХ.Напомним, в воскресенье, 31 декабря, на состоявшейся в Лоде конференции Центра Ликуда была одобрена инициатива о распространении израильского суверенитета на территории Иудеи и Самарии.В специальном заседании приняли участие 1500 членов Центра Ликуда. В своем обращении к президенту США Дональду Трампу спикер кнессета Юлий Эдельштейн сказал: "Продолжайте поддержку, которую вы оказываете исторической справедливости и правде! Поддержите связь между Иерусалимом и Маале-Адумим - абсолютно необходимый шаг. Год назад мы подписали законопроект о введении израильского суверенитета в Маале-Адумим с целью создания территориальной непрерывности между ним и Иерусалимом".Министр труда и председатель Центра Ликуда Хаим Кац добавил: "50 лет назад мы освободили наследие наших предков - Иудею и Самарию, Большой Иерусалим, Пещеру праотцев, могилу Рахели и Стену плача. К сожалению, сегодня, 50 лет спустя, полмиллиона израильских граждан, которые выполняют все обязанности – платят налоги и служат в армии, подвергаются дискриминации при строительстве и обеспечении личной безопасности".Министр образования Нафтали Беннет (Еврейский дом) приветствовал это решение: "Мы прошли еще один этап, отделивший нас от опасной идеи палестинского государства, которая принесла Израилю только ущерб и бойкоты. Я призываю Еш атид присоединиться к этой важной инициативе".В свою очередь, председатель Сионистского лагеря Ави Габайкритиковал это решение: "Жители Элон-Море завершили захват Ликуда. Они ведут дело к аннексии миллионов палестинцев, тогда как мы ставим задачу отделиться от них".