01.01 15:44 MIGnews.com

Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве боевиков

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Власти Пакистана, не смотря на финансовую помощь со стороны США, не помогали в борьбе с терроризмом, а укрывали боевиков.Об этом в понедельник, 1 января глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter."США глупо перевели Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они отвечали нам только ложью и мошенничеством, думая, что наши лидеры — идиоты. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь. Довольно!" — написал американский лидер.Ранее Трамп заявлял, что Пакистан может "многое потерять", если не будет бороться с террористами, которые находят убежище на его территории.