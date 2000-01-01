02.01 07:17 MIGnews.com

Роухани пообещал решить экономические проблемы в Иране

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Президент Ирана Хасан Роухани заявил на фоне протестов, что активизирует усилия для решения экономических проблем в стране.Об этом в понедельник, 1 января сообщает местное агентство Fars."Не все люди на улицах — те, кем руководят иностранцы. Есть те, кто протестует в связи с собственными чувствами и проблемами", - подчеркнул президент Ирана.Роухани отметил, что правительство удвоит усилия, чтобы решить экономические проблемы в стране, вопросы безработицы, загрязнения воздуха и инфляции.Президент Ирана также обвинил несколько стран, в частности, Саудовскую Аравию в попытках "спровоцировать безпорядки". По словам Роухани, "врагов Ирана злят его триумф, успехи и прогресс".Напомним, в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Ранее власти сообщили, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека, отметив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим". Позже количество жертв протестов возросло до четырех.