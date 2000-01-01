Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Роухани пообещал решить экономические проблемы в Иране | Фото:02.01 07:17   MIGnews.com

Роухани пообещал решить экономические проблемы в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани заявил на фоне протестов, что активизирует усилия для решения экономических проблем в стране.

Об этом в понедельник, 1 января сообщает местное агентство Fars.

"Не все люди на улицах — те, кем руководят иностранцы. Есть те, кто протестует в связи с собственными чувствами и проблемами", - подчеркнул президент Ирана.

Роухани отметил, что правительство удвоит усилия, чтобы решить экономические проблемы в стране, вопросы безработицы, загрязнения воздуха и инфляции.

Президент Ирана также обвинил несколько стран, в частности, Саудовскую Аравию в попытках "спровоцировать безпорядки". По словам Роухани, "врагов Ирана злят его триумф, успехи и прогресс".

Напомним, в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Ранее власти сообщили, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека, отметив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим". Позже количество жертв протестов возросло до четырех.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:48
По Израилю выпустили ракету из сектора Газа
20:36
Нетаниягу: Мы заинтересованы в многогранном развитии
19:32
Авиакатастрофа: Погибли две еврейские семьи
17:58
Нетаниягу и Путин договорились о встрече
17:08
При авиаударе арабской коалиции по Йемену погибли 20 человек
16:39
В Италии взорвалась бомба в мусорке, есть раненые
16:18
ФАТХ осудил решение Ликуда об аннексии Западного берега
15:44
Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве боевиков
15:13
Израиль согласился с ЕС по застройке спорных зон
14:39
Протесты в Иране: погибли не менее 10 человек
14:07
ШАБАК: предотвращен теракт ХАМАСа, задержаны подозреваемые
13:44
КНДР завершила создание национальных ядерных сил
13:07
В Израиле за ночь задержали 26 подозреваемых в терроризме
12:38
В Конго полицейские убили семерых протестующих
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus