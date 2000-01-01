01.01 17:58 MIGnews.com

Нетаниягу и Путин договорились о встрече

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поздравили друг друга с наступившим Новым годом.Между политиками состоялся телефонный разговор в ходе которого пожелали друг другу, а также народам Еврескго государства и России всего самого хорошего и доброго.Кроме всего прочего, Путин и Нетаниягу пришли к выводу о том, что им необходимо провести личную встречу."В ходе телефонного разговора Президент России и Премьер-министр Израиля, в частности, условились провести в ближайшее время встречу с целью обсудить вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам", — опубликовала пресс-служба Кремля сообщение в понедельник, 1 января.Стоит отметить, что по состоянию на сегодняшний день последняя встреча Владимира Путина и Биньямина Нетаниягу состоялась ещё в августе 2017 года. В ходе той встречи Нетаниягу выразил Путину свою обеспокоенность в связи с усилением влияния Ирана на территориях Сирии и Ливана.