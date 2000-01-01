01.01 20:36 MIGnews.com

Нетаниягу: Мы заинтересованы в многогранном развитии

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В понедельник, 1 января, в СМИ появилась информация о том, что рабочая группа министров по делам бедуинского населения в Негеве во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу представила задачи в области образования, жилищного строительства и занятости."Мы создали рабочую группу министров с целью решения проблем бедуинского населения и продвижения его интеграции в израильское общество. Это требует как исполнения обязанностей, так и предоставления прав. Нет прав без обязанностей, без соблюдения закона. Мы заинтересованы в развитии всех аспектов жизни - образования, инфраструктуры, благосостояния, работы, что важно и для мужчин, и для женщин. Время от времени мы встречаемся, чтобы убедиться в том, что реально продвинулись в этом вопросе", - заявил Нетаниягу.Рабочая группа министров по делам бедуинского населения в Негеве представила премьер-министру основные цели и задачи в области среднего и высшего образования, строительства и занятости в рамках второго этапа программы социально-экономического развития бедуинских посёлков в Негеве.С точки зрения членов рабочей группы, к 2021 году необходимо снизить уровень отсева школьников с 4,8% до 3,4%. Предоставить ученикам индивидуальную помощь по основным предметам - математике, английскому языку и ивриту. Кроме того, на пользу пойдёт увеличение доли учащихся, имеющих право на получение аттестата зрелости, с 46% до 60%.Премьер-министр поручил приложить особые усилия в области изучения иврита для оптимальной интеграции бедуинского населения.Политик также поставил задачу достигнуть 41% занятости женщин. А к 2018 году построить ещё 20 тысяч единиц жилья, в дополнение к 15 тысячам единиц, строящимся в рамках первого этапа программы.На реализацию первого этапа программы социально-экономического развития бедуинских посёлков в Негеве за период с 2012 по 2016 год выделено 1,2 миллиарда шекелей. Бюджет второго этапа программы, одобренной правительством в феврале 2017 года, составляет более 3 миллиардов шекелей.