01.01 21:08 MIGnews.com

Нетаниягу: Народ Ирана защищает свои права

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал прозвучавшее ранее заявление президента Ирана Хасана Рухани относительно того, что причиной беспорядков в Иране является Израиль."Мало того, что данное заявление является ложью. Это ещё и смехотворно. В отличие от Рухани я не собираюсь оскорблять народ. Смелые иранцы выходят на улицы и борются за свои права и свободы, которые правительство страны нарушает десятилетиями", - заявил израильский премьер-министр."Правительство Ирана тратит баснословные суммы на распространение ненависти. Вместо этого деньги можно было бы тратить на строительство школ или больниц. Нет ничего удивительного в том, что у людей кончилось терпение. Сегодня народ Ирана рискует всем ради свободы", - добавил Нетаниягу.Политик также отметил, что не станет брать пример с европейских лидеров, которые игнорируют ситуацию в Иране."К сожалению, многие европейские правительства молчат, наблюдая за избиением на улицах молодых иранских героев. Это попросту несправедливо. Но я не намерен молчать. Этот режим пытается посеять ненависть между нами. Но ему это не удастся. И, когда режим наконец падет — а этот день наступит, иранцы и израильтяне вновь станут добрыми друзьями. Я желаю иранскому народу успеха в их благородном стремлении к свободе", — подытожил Нетаниягу.