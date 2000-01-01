Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Нетаниягу: Народ Ирана защищает свои права 01.01 21:08   MIGnews.com

Нетаниягу: Народ Ирана защищает свои права

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал прозвучавшее ранее заявление президента Ирана Хасана Рухани относительно того, что причиной беспорядков в Иране является Израиль.

"Мало того, что данное заявление является ложью. Это ещё и смехотворно. В отличие от Рухани я не собираюсь оскорблять народ. Смелые иранцы выходят на улицы и борются за свои права и свободы, которые правительство страны нарушает десятилетиями", - заявил израильский премьер-министр.

"Правительство Ирана тратит баснословные суммы на распространение ненависти. Вместо этого деньги можно было бы тратить на строительство школ или больниц. Нет ничего удивительного в том, что у людей кончилось терпение. Сегодня народ Ирана рискует всем ради свободы", - добавил Нетаниягу.

Политик также отметил, что не станет брать пример с европейских лидеров, которые игнорируют ситуацию в Иране.

"К сожалению, многие европейские правительства молчат, наблюдая за избиением на улицах молодых иранских героев. Это попросту несправедливо. Но я не намерен молчать. Этот режим пытается посеять ненависть между нами. Но ему это не удастся. И, когда режим наконец падет — а этот день наступит, иранцы и израильтяне вновь станут добрыми друзьями. Я желаю иранскому народу успеха в их благородном стремлении к свободе", — подытожил Нетаниягу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:48
По Израилю выпустили ракету из сектора Газа
20:36
Нетаниягу: Мы заинтересованы в многогранном развитии
19:32
Авиакатастрофа: Погибли две еврейские семьи
17:58
Нетаниягу и Путин договорились о встрече
17:08
При авиаударе арабской коалиции по Йемену погибли 20 человек
16:39
В Италии взорвалась бомба в мусорке, есть раненые
16:18
ФАТХ осудил решение Ликуда об аннексии Западного берега
15:44
Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве боевиков
15:13
Израиль согласился с ЕС по застройке спорных зон
14:39
Протесты в Иране: погибли не менее 10 человек
14:07
ШАБАК: предотвращен теракт ХАМАСа, задержаны подозреваемые
13:44
КНДР завершила создание национальных ядерных сил
13:07
В Израиле за ночь задержали 26 подозреваемых в терроризме
12:38
В Конго полицейские убили семерых протестующих
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus