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Центральный комитет Ликуда: аннексировать Западный берег 01.01 07:13   MIGnews.com

Центральный комитет Ликуда: аннексировать Западный берег

Центральный комитет Ликуда, высший орган партии, принял резолюцию призывающую лидеров фракции аннексировать часть Западного берега и разрешить неограниченное строительство в поселениях.

Резолюция не является обязательной для депутатов Ликуда в Кнессете, но имеет политическую силу - все депутаты заинтересованы в поддержке на праймериз.





Резолюция гласит: “Пятьдесят лет спустя после освобождения Иудеи и Самарии, а вместе с ними Иерусалима, нашей вечной столицы, центральный комитет Ликуда призывает своих избранных лидеров разрешить беспрепятственное строительство и распространить израильский закон и суверенитет на все районы освобожденной Иудеи и Самарии”.

Резолюция принята единогласно.

Несколько высокопоставленных функционеров Ликуда , включая спикера Кнессета Юли Эдельштейна, мэра Иерусалима Нира Барката, министра общественной безопасности Гилада Эрдана, министра защиты окружающей среды Зеева Элькина и министра транспорта Исраэля Каца издали заявления, поддерживающие резолюцию.

Ключевую речь произнес на конференции бывший министр внутренних дел Гидеон Саар. Он сообщил, что верит в то, что аннексия произойдет “ в ближайшие несколько лет”. Саар добавил: “И потому давайте мы, Ликуд, возглавим ее! Наша задача - убрать любой вопросительный знак, который все еще остается относительно будущего поселенческого движения”.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу давно выступает против подобного рода политических деклараций и не примет участия в конференции. В то же время, по словам источников в Ликуде, он никак не препятствует проведению мероприятия.

Конференция собралась по требованию 900 функционеров Ликуда с Западного берега. Речь идет о первой такого рода конференции с момента эвакуации из Газы в 2005 году.

Представитель национальной штаб-квартиры Ликуда Шевах Штерн объяснил: “Мы просто призываем, чтобы израильский закон применялся везде, где есть поселения. Сегодня мы попадаем в юрисдикцию гражданской администрации ЦАХАЛа, которая обслуживает, главным образом, арабов”.
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