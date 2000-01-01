01.01 08:03 MIGnews.com

Исраэль Кац желает успеха иранским демонстрантам

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Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац прокомментировал гигантские антиправительственные демонстрации, охватившие исламскую республику Иран.Кац заявил, что “желает иранскому народу успехов в борьбу за демократию и свободу”.Кац также сказал: “Иран развивает баллистические ракеты и поддерживает террористические организации, такие, как ХАМАС и “Хизбалла”. Мы имеем дело с ними на внешней арене. Иран должен понять, что Израиль будет существовать всегда, а режим аятолл исчезнет куда раньше”.