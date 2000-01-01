01.07 12:04 MIGnews.com

В Хайфе пришвартовался гигантский американский авианосец

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Самый большой в мире боевой корабль - американский авианосец George W. Bush.На гигантском корабле - более 5 тысяч матросов и летчиков, а также 90 боевых самолетов различного типа, в том числе, F18, V22 и вертолеты CH53.Гиганта высотой в 20 этажей провел в бухту хайфы израильский шкипер Саид Катиш. Длина корабля - 333 метра, длина взлетной площадки - 200 метров.Корабль отметит в Израиле День Независимости.В 80-х и 90-х Хайфа была одной из баз американского Шестого Флота, в порт заходили десятки военных кораблей. Это прекратилось с началом второй интифады. Последний раз американский авианосец заходил в Хайфу в 2000 году.На протяжении последних двух лет авианосец базировался в Персидском заливе и использовался в операциях против Исламского Государства.