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Бецелем: Израиль - оккупация вместо борьбы с антисемитизмом 01.07 17:29   MIGnews.com

Бецелем: Израиль - оккупация вместо борьбы с антисемитизмом

Директор ультралевой израильской НГО "Бецелем" Хагай Эльад обвинил израильское правительство в саботировании попыток по борьбе с антисемитизмом с целью удержания контроля над Иудеей и Самарией.

Выступая на двухдневном форуме по случаю "50-летия оккупации", который прошел в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Эльад заявил, что руководство страны выставляет антисемитизмом критику своей политики в отношении Западного Берега с целью ее уменьшения.

"Противостоящие оккупации палестинцы – террористы, противостоящие оккупации израильтяне – предатели, а противостоящее оккупации международное сообщество – антисемиты", - язвительно заявил он.

"Израильское правительство готово уменьшить реальную борьбу с антисемитизмом, чтобы добиться минимальных последствий для оккупации со стороны международного сообщества", - добавил он.

В тот же день на форуме выступила и депутат Кнессета от Объединенного арабского списка Аиду Тума-Сулейман, которая назвала Израиль "страной, проявляющей явные признаки апартеида".

"Не может быть демократии при оккупации. Не может быть социальной справедливости при угнетении целого народа", - заявила она, призвав государства-члены ООН "оказать существенное давление на Израиль" ради будущего "двух государств".
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