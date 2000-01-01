01.07 17:29 MIGnews.com

Бецелем: Израиль - оккупация вместо борьбы с антисемитизмом

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Директор ультралевой израильской НГО "Бецелем" Хагай Эльад обвинил израильское правительство в саботировании попыток по борьбе с антисемитизмом с целью удержания контроля над Иудеей и Самарией.Выступая на двухдневном форуме по случаю "50-летия оккупации", который прошел в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Эльад заявил, что руководство страны выставляет антисемитизмом критику своей политики в отношении Западного Берега с целью ее уменьшения."Противостоящие оккупации палестинцы – террористы, противостоящие оккупации израильтяне – предатели, а противостоящее оккупации международное сообщество – антисемиты", - язвительно заявил он."Израильское правительство готово уменьшить реальную борьбу с антисемитизмом, чтобы добиться минимальных последствий для оккупации со стороны международного сообщества", - добавил он.В тот же день на форуме выступила и депутат Кнессета от Объединенного арабского списка Аиду Тума-Сулейман, которая назвала Израиль "страной, проявляющей явные признаки апартеида"."Не может быть демократии при оккупации. Не может быть социальной справедливости при угнетении целого народа", - заявила она, призвав государства-члены ООН "оказать существенное давление на Израиль" ради будущего "двух государств".