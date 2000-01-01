01.07 18:16 MIGnews.com

Ципи Ливни в ЮНЕСКО: Не превращайтесь в политическую арену

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Депутат Кнессета Ципи Ливни выступила на "женской" конференции ЮНЕСКО, которая прошла 30 июня в Париже. Экс-министра иностранных дел пригласили выступить с заключительным словом на мероприятии "Мягкая сила сегодня", темой которого стало расширение прав женщин и возможностей для их лидерства.Выступая, Ливни отметила, но изначально не была уверена, стоит ли ей выступать на конференции после принятия в ЮНЕСКО серии антиизраильских резолюций об Иерусалиме и при "мошеннической резолюции о Хевроне"."Я возглавляю (парламентскую – ред.) оппозицию в Израиле, но это не оппозиция истории моего народа и не оппозиция правде. Эти резолюции не нанесут ущерб связям моего народа с этими святынями, но они нанесут ущерб ЮНЕСКО и нашей совместной работе. Это не выход. Это вредит сотрудничеству – тому, чего мы добиваемся здесь сегодня", - добавила она."ЮНЕСКО нельзя превращать в политическую арену. Здесь присутствуют делегации из конфликтных стран, но мы должны оставить эти конфликты за стенами здания. К сожалению, государства-члены, которые используют ЮНЕСКО для своих политических интересов и развязывания конфликтов", - сказала Ливни, не став объяснять, о каких именно государствах она говорит.