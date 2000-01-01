Ципи Ливни в ЮНЕСКО: Не превращайтесь в политическую арену
Депутат Кнессета Ципи Ливни выступила на "женской" конференции ЮНЕСКО, которая прошла 30 июня в Париже. Экс-министра иностранных дел пригласили выступить с заключительным словом на мероприятии "Мягкая сила сегодня", темой которого стало расширение прав женщин и возможностей для их лидерства.
Выступая, Ливни отметила, но изначально не была уверена, стоит ли ей выступать на конференции после принятия в ЮНЕСКО серии антиизраильских резолюций об Иерусалиме и при "мошеннической резолюции о Хевроне".
"Я возглавляю (парламентскую – ред.) оппозицию в Израиле, но это не оппозиция истории моего народа и не оппозиция правде. Эти резолюции не нанесут ущерб связям моего народа с этими святынями, но они нанесут ущерб ЮНЕСКО и нашей совместной работе. Это не выход. Это вредит сотрудничеству – тому, чего мы добиваемся здесь сегодня", - добавила она.
"ЮНЕСКО нельзя превращать в политическую арену. Здесь присутствуют делегации из конфликтных стран, но мы должны оставить эти конфликты за стенами здания. К сожалению, государства-члены, которые используют ЮНЕСКО для своих политических интересов и развязывания конфликтов", - сказала Ливни, не став объяснять, о каких именно государствах она говорит.