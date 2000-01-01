01.07 14:05 MIGnews.com

Эрель Марголит знает о подлодках и Биби больше, чем полиция

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Член Кнессета и один претендентов на пост лидера Аводы Эрель Марголит дал показания в полиции по так называемому “делу 3000”.Дело касается гигантской сделки по покупке ЦАХАЛем подводных лодок Dolphin на германских верфях. Оппоненты Биньямина Нетаниягу утверждают, что он или его люди нажились на сделке.Марголит, член комитета Кнессета по обороне, сообщил: “Я дал информацию о причастности Нетаниягу и его адвокатов к покупке подлодок и военных кораблей, которую я собрал за последние месяцы”.Марголит утверждает, что предоставил полицейским материалы о германском концерне Thiessen Krupp и о связях с ним адвоката Нетаниягу Мики Ганора и двоюродного брата премьера Давида Нетаниягу.