01.08 10:23 MIGnews.com

Число евреев, посещающих Храмовую Гору увеличилось на 15%

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Накануне Тиша бе-Ав были опубликованы статистические данные, согласно которым число еврейских посетителей на Храмовой Горе, самом святом месте в иудаизме, увеличилось более чем на 15 %.Согласно данным неправительственной организации Яреах, которая организует посещения евреями, минимум 17 000 евреев посетили эту территорию с начала 5777 года еврейского календаря.Количество посетителей подсчитывают гиды Храмой Горы Heritage Foundation и Kapot Hamanul, которые находятся на мосту Муграби. Гиды подсчитывают количество посетителей в каждой группе и отправляют их в организацию Яреах через WhatsApp, где сопоставляет данные.Евреи, которые заходят на территорию Храмовой Горы как туристы, и не пользуются услугами гидов, – не попадают в регистр посещаемости, поэтому статистика Яреаха не может быть точной.Представитель организации Яреах, Элишман Сэндман заявил, что до этого года, количество еврейских посетителей увеличивалось только постепенно, а такое резкое увеличение количества в этом году вполне реально. Сэндман объяснил это тем, что полиция стала более приветливой, а также с территории Храмовой Горы изгнали мусульманские группы Муратибат, которые регулярно досаждали еврейским посетителям.По словам Сэндмана, "удаление групп Муратибат особенно помогло успокоить ситуацию на территории Храмовой Горы, и теперь евреи могут в безопасной и спокойной обстановке находится на территории Храмовой Горы".