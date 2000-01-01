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Адвокат Азарии извинился перед Айзенкотом 01.08 11:56   MIGnews.com

Адвокат Азарии извинился перед Айзенкотом

Адвокат “хевронского стрелка” Эльора Азарии Йорам Шефтель принес извинения начальнику Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкоту.

Утром 31 августа в эфире 10-го канала израильского ТВ Шефтель сообщил, что Айзенкот “похож на жирного чиновника в канализационном департаменте мэрии, и что подобный внешний вид не “способствует созданию правильного представления о службе”.

Сегодня Шефтель счел необходимым извиниться: “Обидное прозвище было брошено в пылу спора со зрителями, и я продолжу критиковать поведение командующего в связи с кризисом вокруг Храмовой Горы. Я полагаю, что размер штанов не является верным основанием для критики, и потому прошу простить меня за эти слова”.
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