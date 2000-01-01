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Мерец требует у БАГАЦ закрыть программу адвоката Азарии 01.08 13:54   MIGnews.com

Мерец требует у БАГАЦ закрыть программу адвоката Азарии

Партия Мерец подала в БАГАЦ петицию с требованием издать ордер на закрытие программы “Нервный Шефтель”, транслирующуюся Радио Лело Афсака и телестанцией Рашут ха Шния.

Мерец утверждает, что Шефтель - главный защитник в деле "хевронского стрелка" Эльора Азарии, в своей программе “занимается подстрекательством против депутатов от Мерец, против партии Мерец и против левых вообще”.

Шефтель в одной из своих программ заявил: “Мерец - политическое крыло политических банд”, и обозвал Захаву Гальон “пресс-представителем ХАМАСа”.

Рашут Ха Шния потребовала от Шефтеля извиниться за его оскорбительные высказывания в адрес начальника Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота. Шефтель извинился утром 1 августа в эфире радиостанции 103 FM. Мерец приветствовал действия телестанции.
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