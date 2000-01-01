01.08 13:54 MIGnews.com

Мерец требует у БАГАЦ закрыть программу адвоката Азарии

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Партия Мерец подала в БАГАЦ петицию с требованием издать ордер на закрытие программы “Нервный Шефтель”, транслирующуюся Радио Лело Афсака и телестанцией Рашут ха Шния.Мерец утверждает, что Шефтель - главный защитник в деле "хевронского стрелка" Эльора Азарии, в своей программе “занимается подстрекательством против депутатов от Мерец, против партии Мерец и против левых вообще”.Шефтель в одной из своих программ заявил: “Мерец - политическое крыло политических банд”, и обозвал Захаву Гальон “пресс-представителем ХАМАСа”.Рашут Ха Шния потребовала от Шефтеля извиниться за его оскорбительные высказывания в адрес начальника Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота. Шефтель извинился утром 1 августа в эфире радиостанции 103 FM. Мерец приветствовал действия телестанции.