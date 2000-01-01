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В РФ могут ввести единую минимальную цену на сигареты | Фото: Thinkstock02.08 01:10   MIGnews.com

В РФ могут ввести единую минимальную цену на сигареты

Производители табачной продукции Philip Morris International и Japan Tobacco International предложили ввести единую минимальную розничную цену на продукцию в РФ.

Как передает "Политика Сегодня", с таким предложением представители одной из компаний обратились к российскому вице-премьеру Игорю Шувалову.

По их мнению, минимальная цена должна составлять 75% от средневзвешенной минимальной розничной цены прошлого года. На данный момент в России не существует единой минимальной розничной цены для табачной продукции.
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