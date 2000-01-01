01.08 17:57 MIGnews.com

Польша обвинила СССР в сговоре с нацистской Германией

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Министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил СССР в сговоре с нацистской Германией, целью которого, по его словам, было уничтожение поляков.Об этом он заявил в ходе своего выступления на столичной площади Пилсудского по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания."История последних 80 лет выглядела бы по-другому, если бы это небывалое поколение независимой Польши не было так ужасно истреблено, как это произошло из-за преступной немецкой и советской махины. Варшава тоже выглядела бы по-другому", — заявил Мачеревич.Министр обороны подчеркнул, что главным "мотором борьбы" во время Варшавского восстания 1944 года было стремление восстановить "независимое, национальное польское государство"."Это была идея, которая объединяла всех варшавян и поляков, которые выступили против немецкого и советского варварства. Они должны были отбить одновременно двух врагов, которые сговорились против существования польского народа", — отметил Мачеревич.По его словам, "эта часть истории началась с заключения пакта Молотова-Риббентропа", а следующим ее этапом была "красная зараза и советские войска, ждущие, пока Варшава будет истреблена немецкими палачами, пока не будет совершена Вольская резня". По данным польских историков, во время Варшавского восстания в столичном районе Воля были убиты от 30 до 75 тысяч человек, передает РИА Новости.