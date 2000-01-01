01.08 18:58 MIGnews.com

СМИ: Турция и Катар проводят совместные военные учения

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Турция и Катар проводят в эмирате совместные военные учения, в которых принимают участие более 250 турецких военнослужащих и не менее 30 единиц бронированной техники. Об этом сообщила во вторник газета Hurriyet Daily News.Первый этап учений будет проходить при участии сухопутных войск, в то время как во второй фазе уже будут участвовать ВМС двух государств. Для этого в порт Хамад в Катаре уже прибыл турецкий фрегат F-496 TCG "Gokova" с 214 военными на борту.Учения проходят в рамках программы военного сотрудничества между Анкарой и Дохой. Отмечается, что они продлятся минимум до 8 августа.Учения нацелены на усиление способностей обеих стран в оборонительной сфере.Турция, у которой на территории эмирата имеется военная база, пыталась выступить посредником в урегулировании кризиса между Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Египтом с одной стороны и Катаром с другой. Однако недавнее турне турецкого президента Тайипа Эрдогана по монархиям Персидского залива завершилось безрезультатно, передает ТАСС.