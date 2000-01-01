01.10 12:48 MIGnews.com

Главой ЮНЕСКО станет иранский представитель

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Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в последние годы враждебно относится к Израилю, - отмечает бывший посол Израиля в ООН и нынешний глава института международной дипломатии Абба Эбана, Рон Прозор."Снова и снова организация принимает антиизраильские резолюции, отрицающие связь еврейского народа с Землей Израиля и Иерусалимом", - утверждает Прозор.Как известно, выборы на пост гендиректора ЮНЕСКО пройдут через две недели. Из девяти кандидатов на эту должность, четыре страны арабские – Катар, Ирак, Ливан и Египет. Мы знаем, что выборы иранского председателя уже обеспечены. Единственное, что катарско-иранская коалиция в ЮНЕСКО предложит миру – это террор, ненависть и экстремизм, - отмечает председатель.Государство Израиль прекрасно осознает это, поскольку ЮНЕСКО касается многих органов – правительственных министерств, местных органов власти и множества организаций. Всем известно, насколько важны эти выбор, чтобы способствовать избранию профессионального и достойного генерального директора организации, - пишет Прозор.Именно здесь Израиль должен использовать дипломатический контртерроризм: определить проблему и способы действий и создать коалиции, которые позволят достичь желаемого результата, - подчеркивает председатель.Рон Прозор: ЮНЕСКО принимает антиизраильские резолюцииВместо борьбы с конкретными решениями Израиль должен попытаться изменить повестку дня. Вместо того, чтобы позволить арабским государствам захватить ЮНЕСКО за антиизраильские призывы, Израиль должен попытаться повлиять на руководство организации. Вместо того чтобы жаловаться в ретроспективе, Израиль должен проснуться и действовать, - утверждает Прозор.По мнению Прозора, Израиль - не единственная страна, которая выиграет от этого; так и весь мир. Профессиональный генеральный директор будет стремиться к развитию культуры в мире, а не к средневековой культуре. Он будет работать для сохранения объектов наследия, а не для их уничтожения. Он будет продвигать литературу, а не книгу. Профессиональный гендиректор должен понимать, что резолюции, отрицающие связь еврейского народа с Иерусалимом, не имеют места в организации.Есть два кандидата, которые отвечают этому описанию, профессионалы высокого уровня. Люди, которые работают над продвижением образования, культуры и науки в своих странах и в международных органах и даже в самой ЮНЕСКО. Кандидаты, представляющие страны с разных континентов, чья общая почва - богатые культуры, которые они представляют. Эти кандидаты смогут восстановить славу ЮНЕСКО и продвинуть общечеловеческие и просвещенные ценности, для которых создана организация.Израильские официальные лица знают этих людей, знают, насколько они талантливы и насколько они могут помочь организации и Израилю. Вместо того, чтобы быть вежливым, вместо того, чтобы думать, что скажет мир, , Израиль должен поставить свои интересы в первую очередь.Мы находимся в еврейском месяце Тишрей, и израильтяне любят откладывать вещи до "после святых дней". В ЮНЕСКО мы не можем этого делать. Мы должны действовать сейчас, пока не стало слишком поздно, - заключил Прозор.