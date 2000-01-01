01.10 10:42 MIGnews.com

Профессор Трахтенберг ушел из Кнессета

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Депутат Кнессета от Сионистского Лагеря профессор Мануэль Трахтенрберг подал в отсавку.Трахтенберг сообщил на своей страничке facebook сообщил о том, что намерен “посвятить себя работе об основных социально-экономических проблемах с которыми столкнулось израильское общество, в которой я попытаюсь сформулировать видение более процветающего, спаянного и справедливого общества”.Трахтенберг, назначенный Нетаниягу главой комитета по снижению стоимости жизни, сообщил, что продолжит поддерживать Сионистский Лагерь и его нового лидера Ави Габая.Трахтенберг заявил: “Я не покидаю арену, я лишь меняю свою позицию на ней”.