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Профессор Трахтенберг ушел из Кнессета 01.10 10:42   MIGnews.com

Профессор Трахтенберг ушел из Кнессета

Депутат Кнессета от Сионистского Лагеря профессор Мануэль Трахтенрберг подал в отсавку.

Трахтенберг сообщил на своей страничке facebook сообщил о том, что намерен “посвятить себя работе об основных социально-экономических проблемах с которыми столкнулось израильское общество, в которой я попытаюсь сформулировать видение более процветающего, спаянного и справедливого общества”.

Трахтенберг, назначенный Нетаниягу главой комитета по снижению стоимости жизни, сообщил, что продолжит поддерживать Сионистский Лагерь и его нового лидера Ави Габая.

Трахтенберг заявил: “Я не покидаю арену, я лишь меняю свою позицию на ней”.
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