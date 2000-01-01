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МИД Испании: референдум в Каталонии - пародия на демократию01.10 22:00   MIGnews.com

МИД Испании: референдум в Каталонии - пародия на демократию

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис назвал план проведения властями Каталонии референдума о самоопределении "издевкой над демократией" и "инструментом выбора диктаторов. Об этом сообщило в субботу, 30 сентября агентство Associated Press.

Дастис заявил, что между этим референдумом и демократией нельзя поставить знак равенства, поскольку на самом деле он является "инструментом выбора диктаторов".

По его словам, между этим референдумом и демократией нельзя поставить знак равенства.
Дастис также обвинил руководство Каталонии в том, что оно продвигает систему, которая идет вразрез с целями и идеями Евросоюза.

Ранее сообщалось, что полиция закрыла более тысячи избирательных участков перед референдумом в Каталонии.

Власти Каталонии планировали 1 октября провести референдум о статусе автономии и возможности выхода из состава Испании.
Мадрид выступил категорически против таких действий, сначала стал давить на Каталонию экономически, а затем применил и силовые методы.
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