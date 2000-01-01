01.10 13:13 MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль не имеет отношения к референдуму курдов

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отверг обвинения президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана в том, что “израильские организации” якобы участвовали в подготовке референдума о независимости в иракском Курдистана.Эрдоган 29 сентября заявил, что израильские флаги на референдуме о независимости “доказывают лишь одну вещь - у курдского правительства - общая история с Моссадом, они идут рука об руку с Моссадом”.На референдуме 92% курдов проголосовали за независимость Курдистана.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, открывая заседание правительства утром 1 октября заявил: “Я так понимаю, что тем, кто поддерживает ХАМАС, повсюду чудится Моссад. Но Израиль не имел никакого отношения к курдскому референдуму - за исключением того, что мы испытываем глубокую, естественную симпатию к курдскому народу и его устремлениям”.