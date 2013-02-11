Насралла приказал евреям вернуться в страны исхода
Лидер террористического движения “Хизбалла” шейх Хасан Насралла выступил в своем бункере с речью, посвященной шиитскому празднику Ашура.
Среди прочего, Насралла, как всегда, говорил о “борьбе с сионистским врагом”.
Насралла призвал евреев, репатриировавшихся в Израиль, немедленно покинуть его и вернуться в страны исхода, потому что “если начнется война, на земле оккупированной Палестины не останется безопасных мест”.
Насралла сказал: “Вы обязаны покинуть Израиль. Наша кампания - против сионистов. Правительство во главе с Нетаниягу ведет к катастрофе и разрушению, потому что он стремится к войне”.
Насралла сказал: “Даже сам Израиль говорит, что “Хизбалла” - вторая по мощи армия в регионе”.
Насралла также предупредил: “Израильские камеры и шпионское оборудование, обнаруженные на ливанской территории являются нарушением резолюций ООН”. Он обещал пожаловаться на них в “компетентные организации”.
Насралла также провозгласил, что “израильская инициатива Да’еш провалилась”. Две недели назад “Хизбалла” провозгласила “победу в Сирии”, заявив, что осталось лишь завершить несколько “спорадических боев”.
Обвинение Израиля в том, что он создал террористическое движение Исламское Государство стало стандартным инструментом в наборе антисемитской риторики "Оси Сопротивления", главой и олицетворением которого мнит себя Насралла. Тем не менее, шейх забывает не столь отдаленное будущее, когда он приветствовал ливийский джихад против диктатуры полковника Муамара Каддафи. Его организовали те же люди, что подняли мятеж в Сирии против Асада - только тогда Насралле было выгодно с ними дружить.
19 марта 2011 года Насралла, скорее бездумно, приветствовал "Арабскую Весну и сообщил своим почитателям следующее: "То, что Каддафи творит со своим собственным народом ничем не отличается от того, что делали израильтяне во время войны с Ливаном или то, что они делают в ходе текущей войны против Газы. Все честные люди Земли должны осудить эти великие преступления режима Каддафи. Мой личный опыт позволяет мне прочесть в лицах ливийских борцов за свободу честь, высоту духа, готовность к самопожертвованию и великое упорство перед лицом поражения и отступления. Сегодня, от имени победоносного Сопротивления, я шлю тысячи салютов стойким ливийским борцам – в Бенгази, Тобруке, Мисрате и всех мужественных, стойких ливийских городах". Подробнее с этим можно ознакомиться в материале "Даже козлы умеют летать: Насралла салютует ливийскому джихаду".