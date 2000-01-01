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Ханийе назвал цель примирения с ФАТХом 01.10 15:56   MIGnews.com

Ханийе назвал цель примирения с ФАТХом

Попытки для примирения, предпринимаемые ХАМАСом и ФАТХом, являются реакцией на политику Израиля в отношении палестинцев, заявил глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе вечером в субботу, 30 сентября.

"Примирение - это волевое решение с целью предотвратить поглощение Западного Берега и продолжение блокады сектора Газа Израилем", - заявил Ханийе на встрече с прибывшим в Газу из Рамаллы премьер-министром Палестинской автономии Рами Хамдаллой.

Помимо него, в делегацию из ПА вошли члены гвардии Махмуда Аббаса, которые прибыли в сектор Газа для продолжения двусторонней координации. В соответствии с договором о примирении, они возьмут на себя ответственность за управление пропускными пунктами с Египтом.

Ханийе назвал "стратегическим" решение ХАМАСа прекратить конфликт с ФАТХом и предсказал проблемы, которые должны возникнуть на пути сближения двух группировок.

"Мы понимаем, что процесс внутрипалестинского примирения может быть долгим, как из-за неудач на этом пути, так и из-за множества вопросов, требующих смелых решений, но мы уверены в том, что разделявшая нас стена начала рушиться. Мы находимся в ситуации национальных, региональных и международных перемен вдобавок к мощной поддержке Египта, который выступает за окончание конфликта", - сказал он.

Лидер ХАМАСа обещал продолжить диалог с Каиром для выполнения всех соглашений, создания правительства национального единства и подготовки к выборам председателя и в парламент. Он выразил надежду на то, что "его братья в ООП приложат усилия для того, чтобы первый шаг в этом направлении стал успешным, поскольку палестинское правительство возвращается в сектор Газа и берет на себя ответственность за все дальнейшие решения".
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