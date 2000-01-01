01.10 16:24 MIGnews.com

Ликудники требуют не дать коррупционеру попасть в Кнессет

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Несколько депутатов от "Ликуда" призвали лидера "Сионистского лагеря" Ави Габая не дать попасть в израильский парламент друзскому активисту Салеху Сааду, которого подозревают в коррупции."Печально, что человек, очернивший свой путь коррупцией, с позором уволенный из-за поддельного диплома и получавший деньги обманным путем, окажется на пике госслужбы. Тебе, Габай, пришла пора доказать, что ты не являешься вымышленным главой партии и что ты не позволяешь коррупцию. Ты должен потребовать, чтобы подделыватель документов не увидел пленум Кнессета изнутри", - заявил Ликуд МК Орен Хазан вечером в субботу.Другой "ликудник", знакомый с Саадом лично, тоже выразил надежду на то, что Габай примет меры и не даст Сааду попасть в Кнессет. Из-за личных отношений с обсуждаемым он просил свое имя не называть.Как пишет JPost, данные заявления были опубликованы "Ликудом" в соцсетях после того, как стало известно, что депутат Мануэль Трахтенрберг подал в отставку из-за назначения главой комитета по снижению стоимости жизни. Именно его место достанется Салеху Сааду.В 2007 году израильская пресса писала о том, что Саад был вынужден покинуть занимаемую им высокопоставленную должность в Гистадруте после того, как обнаружилось, что он получил повышение зарплаты из-за степени в юриспруденции, которой у него не было. Якобы он заявил, что владеет дипломом юриста, который получил в МГУ им. М.В. Ломоносова. За это ему полагалась ежемесячная надбавка в размере 1000 шекелей.Однако в самом университете заявили, что никогда о Сааде не слышали, а заочного он получить диплом не мог, так как одним из условий для этого является хотя бы частичное посещение занятий.Сам Салех Саад утверждает, что его отставка никоим образом с дипломом не связана.