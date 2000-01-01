01.10 20:55 MIGnews.com

Министры проигнорировали церемонию памяти Войны Судного дня

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Израильская оппозиция раскритиковала правительство за то, что ни один министр не посетил ежегодное мемориальное мероприятие в память о солдатах ЦАХАЛа, погибших в ходе Войны Судного дня.Единственным представителем законодательной власти, присутствовавшим на проходившей на горе Герцля церемонии был заместитель председателя Кнессета Хилик Бар ("Сионистский лагерь"). Приехал также и президент Реувен Ривлин, который выступил перед собравшимися с речью."Война Судного дня была порой воинов. Это было горькое и прекрасное время народной армии", - помянул он 2222 солдат, погибших в в войне 1973 года.Глава партии "Сионистский лагерь" Ави Габай назвал случившееся "позорным"."У каждого павшего солдата есть родители, братья, сестры и товарищи, многие из которых сегодня были там. Они все еще ощущают сильнейшую боль от этой страшной войны. Ни один министр не посчитал это достаточно важным для того, чтобы прийти и посмотреть им в глаза", - написал он на своей странице в Facebook.Бывший премьер-министр Эхуд Барак назвал отсутствие министров на данном мероприятии "моральным провалом"."Позорно и возмутительно. Неуважение к павшим солдатам. Где Биби и его прислужники? Заняты законом о рабочих местах? Или политической церемонией в Гуш-Эционе? Разрушают Верховный суд? Им пора расходиться по домам", - написал Барак у себя в Twitter.На данный момент правительство никак не прокомментировало отсутствие членов Кабмина на церемонии. Однако в министерстве обороны заявили, что мероприятия подобного рода предполагают присутствие лишь одного представителя государства, а раз в год проходит более крупная мемориальная церемония в честь всех павших солдат, на которой выступает премьер-министр, президент и спикер Кнессета.