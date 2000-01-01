01.10 21:56 MIGnews.com

Ливия обвиняет ХАМАС в планировании терактов

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Ливийские правоохранительные органы арестовали четырех членов террористической ячейки ХАМАСа в этом государстве, которых подозревают в контрабанде оружия через Египет и сливе информации о национальной безопасности Ливии.Об этом 1 октября сообщили ливийские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря генеральной прокуратуры Ливии Аль-Садика аль-Сура, по словам которого изначально члены палестинской группировки были в Бенгази, после чего переехали в Триполи, где и были арестованы.На проведенной пресс-конференции Аль-Сур подчеркнул, что ячейка также планировала организацию терактов как на территории Ливии, так и на территории соседнего Алжира.Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум попытался опровергнуть все обвинения со стороны ливийской прокуратуры."Я не удивлен ссылкой на ХАМАС на фоне внутриливийской борьбЫ. Это уже не первый раз", - заявил он.По его словам, его организацию пытаются вовлечь в скандал с целью "нанести вред движению и его надежности, а также чтобы заставить поддерживающие Сопротивление народы региона усомниться в нем и глубине палестинского вопроса"."Последовательная политика ХАМАСа заключается в невмешательстве во внутренние дела любой страны – арабской или нет. Компас нашего сопротивления обращен на Палестину и нашу борьба с сионистским врагом внутри Палестины", - заверил Бархум, потребовав от Ливии "остановить ложь и не вовлекать ХАМАС и его имя во внутренние споры любого иностранного государства".