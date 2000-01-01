02.10 07:10 MIGnews.com

Либерман: Мы будем бороться против террористов в Кнессете

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Лидер партии "Наш дом Израиль", министр обороны Авигдор Либерман заявил, что Объединенный арабский список в очередной раз продемонстрировал антиизраильский и террористический характер своей деятельности. Возмущение министра вызвал тот факт, что депутат Кнессета от Объединенного арабского списка Абд-эль-Хаким Хадж-Яхъя принял участие в торжествах в честь выхода из тюрьмы террориста, отбывшего срок за пособничество ХАМАСу."Почему израильские налогоплательщики должны платить зарплату ненавистнику Израиля Джамалю Захалка, который еще е в 70-е годы отсидел срок за террористическую деятельность? Или подстрекателю Ахмаду Тиби, который в течение многих лет был личным советником мега-террориста Арафата? Или пресловутой Ханин Зуаби, которая не только лично участвовала в террористической флотилии "Мави Мармара", но и назвала похищение и убийство троих израильских юношей "легитимной акцией сопротивления?" - сказал Авигдор Либерман.Он также напомнил, что основатель входящей в Объединенный арабский список партии БАЛАД Азми Бшара был обвинен в шпионаже и скрывается за границей, а бывший депутат от этого блока Басель Гатас сидит в тюрьме за то, что проносил, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сотовые телефоны заключенным террористам."БАГАЦ раз за разом аннулирует принимаемые по инициативе НДИ решения Центризбиркома об отстранении от выборов террористической партии БАЛАД. Но мы не собираемся опускать руки. Партия НДИ будет бороться за изменение избирательного законодательства, и соответствующий законопроект в очередной раз подан на рассмотрение Кнессета депутатом от нашей партии Одедом Форером. Мы надеемся, что в нынешней ситуации депутаты от других партий не торпедируют его, как это происходило раннее",- подчеркнул Авигдор Либерман.