Власти Каталонии призвали "защитить" референдум

1 октября в Каталонии проходит референдум по вопросу о независимости.
Каталонские власти сообщили, что все бюллетени и избирательные урны готовы. Они призвали население прийти на избирательные участки в 5 часов утра, с тем, чтобы “защитить” референдум от возможного противодействия испанской полиции.
На референдум вынесен один вопрос: “Хотите ли вы , чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?” Предусмотрены только два ответа: да и нет.
Референдум начинается в 9 утра, власти ожидают массовую явку избирателей.
В некоторых районах фермеры тракторами блокируют доступ к избирательным участкам - чтобы не пропустить полицию. В школах с петель снимают ворота, чтобы не допустить закрытия избирательных участков.
Полиция, между тем, конфисковала избирательные бюллетени и материалы, а также заняла телекоммуникационный центр правительства Каталонии.