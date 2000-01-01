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Власти Каталонии призвали `защитить` референдум 01.10 09:07   MIGnews.com

Власти Каталонии призвали "защитить" референдум

1 октября в Каталонии проходит референдум по вопросу о независимости.

Каталонские власти сообщили, что все бюллетени и избирательные урны готовы. Они призвали население прийти на избирательные участки в 5 часов утра, с тем, чтобы “защитить” референдум от возможного противодействия испанской полиции.

На референдум вынесен один вопрос: “Хотите ли вы , чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?” Предусмотрены только два ответа: да и нет.

Референдум начинается в 9 утра, власти ожидают массовую явку избирателей.

В некоторых районах фермеры тракторами блокируют доступ к избирательным участкам - чтобы не пропустить полицию. В школах с петель снимают ворота, чтобы не допустить закрытия избирательных участков.

Полиция, между тем, конфисковала избирательные бюллетени и материалы, а также заняла телекоммуникационный центр правительства Каталонии.
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