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twitter.com/@galberger 02.01 09:59   MIGnews.com

Магазин в Рамалле требует извинений за декларацию Бальфура

Обувной магазин в Рамалле приглашает британских и американских покупателей осуществлять покупки только в том случае, если они извиняться за дкларацию Бальфура и признание Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Соответствующая вывеска размещена при входе в магазин. Галь Бергер, обозреватель радиостанции "Кан Бет" поделился фотографией таблички в своем микроблоге Twitter.

Текст вывески гласит: “Для всех британских и американских граждан: перед тем, как войти в магазин, вы обязаны принести извинения за декларацию Бальфура и подлое решение Трампа, которое принесло боль и страдания палестинскому народу. Добро пожаловать!”
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