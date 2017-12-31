02.01 10:11 MIGnews.com

"Речь предателей" дискредитирует борцов за качество власти

אליעד שרגא המתנשא, קרא לי אמש בהפגנת השמאל בתל אביב: “רפה שכל״. כנראה שלשרגא קשה לראות ישראלי בשם אמסלם, בעל תואר בכלכלה, עומד בראש הקואליציה ומקדם חקיקה חברתית שלא מוצאת חן בעיניו. שרגא, אתה גזען עלוב. אתה תמשיך לקשקש ואנחנו נמשיך להוביל את המדינה ולפעול לטובת אזרחי ישראל. pic.twitter.com/M6b8evKyac — דודי אמסלם⁦⁦🇮🇱⁩ (@dudiamsalem) December 31, 2017

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Газета Исраэль Ха-Йом сообщает о том, что речь главы Движения за Качество Власти адвоката Элияда Шрага на демонстрации борцов с коррупцией вечером 30 декабря сильно ударила по имиджу организации.Шрага сообщил тысячам поклонников, с энтузиазмом встретивших его речь: “На прошлой неделе я напомнил вам, что некая невидимая рука предала отечество и написала письмо, разрешающее немцам продать подлодки Египту. Подлодки, которые могут нести ядерное оружие, которые могут, нанести по нам второй удар, которые могут причинить критический ущерб Государству Израиль. Подлодки, которые могут выпустить торпеды по подлодкам, в которых сидим мы, сидят наши дети, сидят наши внуки. Они предали отечество - и пусть теперь не вешают вам лапшу на уши. невидимая рука, о которой не ведает ни командующий ВМС, ни начальник Генштаба, ни министр обороны Невидимая рука, о которой не знает даже президент Израиля. Никто не знает, кто написал это письмо, кто же его написал?”. Толпа при этом ревела: Предатели! Предатели!”Теперь многие члены Движения покидают его, а доноры прекращают поддержку.Г., ветеран израильской полиции до вчерашнего дня бывший членом движения говорит: “Когда я услышал эту речь по радио, я не поверил, что это - Шрага. Он показал свои истинные намерения, он также продемонстрировал, что является расистом и анархистом. Я слушал затем его интервью, где он не только не отказался от своих слов, но выразился еще более крепко. Я понял, что что-то пошло не так. Проблема коррупции мне очень близка, но Движение трансформировалось в радикальную левацкую организацию, призывающую к путчу”.Другие члены указывают на то, что Движение атакует исключительно правых, и закрывает глаза на не меньший уровень коррупции и продвижения собственных интересов среди левых.Движение, в ответ на критику и публикацию в Исраэль Ха-Йом распространило следующее заявление: “Движение За Качество Власти борется за качество правительства на протяжении последних 30 лет против всего спектра политических партий. Члены движения - десятки тысяч израильтян со всех концов политического спектра. Это - демократическое движение, руководство которого переизбирается каждые три года. Оно продолжит свою за верховенство Закона в Государстве Израиль”.Глава коалиции Давид Амсалем, оскорбленный Шрагой в ходе выступления на митинге заявил: “Ненавистник Шрага обозвал вчера меня на демонстрации на бульваре Ротшильд “слабоумным”. Как представляется, Шраге трудно видеть израильтянина по имени Амсалем, имеющего степень в экономике, возглавляющего коалицию и продвигающего социальные законы, которые Шраге не нравится. Он может продолжать болтать, а мы продолжим работать на благо граждан Израиля”.